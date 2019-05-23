Prazo de inscrição de processo seletivo com salário de R$ 3,2 mil termina amanhã

Termina na sexta-feira (24) o prazo de inscrição para o processo seletivo de Psicólogo e Assistente Social para atuação na Prefeitura de Sete Quedas, cidade distante a 549 quilômetros de Aquidauana.

Conforme o edital, estão sendo oferecidas uma vaga para cada área. Os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 3,2 mil.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período e será realizado por meio de avaliação curricular de títulos e experiência profissional.

As inscrições podem ser feitas até amanhã das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Monteiro Lobato, nº 749, Centro.

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