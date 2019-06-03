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Faculdade garante implantação de curso de Medicina em Corumbá

De acordo com a instituição de ensino particular, serão 55 vagas para o curso

Thailla Torres

Publicado em 03/06/2019 às 15:33

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A cidade de Corumbá vai ganhar uma faculdade de Medicina em 2020. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3) durante visita institucional do pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da faculdade particular UniCesumar, Marcos Antônio Silva, que assegurou a implantação do curso já para o ano que vem.

De acordo com a instituição de ensino, o projeto está pronto, definido, com início da proposta de desenvolvimento e implementação com 55 vagas para o curso de Medicina.

A propost, ainda conforme a faculdade, é começar no prédio definitivo. Para isso serão feitos os últimos acertos com a Prefeitura para definição do local e início do trabalho.

Já a prefeitura lembrou ainda que a formação de profissionais de Medicina na cidade é importante para ampliar e melhorar o atendimento oferecido à toda população.

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