Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:33

Buscar

Últimas notícias
X

UEMS

Começa hoje assinatura de adesão ao Vale Universidade Indígena

Programa permite ao acadêmico indígena da Uems receber auxílio-financeiro com um estágio

Thailla Torres

Publicado em 10/06/2019 às 15:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Começa hoje (10) a assinatura dos termos dos selecionados no programa Vale Universidade Indígena, que teve o resultado final divulgado na última quarta-feira (05), pelo governo estadual. Este benefício permite pagamento de bolsa aos acadêmicos da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Esta é a última etapa da seleção do programa que é coordenado pela Superintendência de Projetos Especiais da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho). Aos selecionados o aviso para observar as datas, horas e endereço indicado.

De acordo com a organização, se o acadêmico que for beneficiado não comparecer na assinatura dos termos, ele irá ser desclassificado automaticamente do processo deste ano. Os contemplados vão receber um auxílio financeiro e a oportunidade de realizar experiências profissionais, em órgãos federais, estaduais ou municipais, assim como Ongs (Organização não governamentais).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo