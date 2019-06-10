Começa hoje assinatura de adesão ao Vale Universidade Indígena

Começa hoje (10) a assinatura dos termos dos selecionados no programa Vale Universidade Indígena, que teve o resultado final divulgado na última quarta-feira (05), pelo governo estadual. Este benefício permite pagamento de bolsa aos acadêmicos da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Esta é a última etapa da seleção do programa que é coordenado pela Superintendência de Projetos Especiais da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho). Aos selecionados o aviso para observar as datas, horas e endereço indicado.

De acordo com a organização, se o acadêmico que for beneficiado não comparecer na assinatura dos termos, ele irá ser desclassificado automaticamente do processo deste ano. Os contemplados vão receber um auxílio financeiro e a oportunidade de realizar experiências profissionais, em órgãos federais, estaduais ou municipais, assim como Ongs (Organização não governamentais).