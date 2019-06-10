Governo abre seleção de projetos voltados a ciência e técnologia

O governo estadual abriu chamada pública para selecionar projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico e de inovação, que serão realizados por pesquisadores doutores em Mato Grosso do Sul, com o devido apoio financeiro e pagamento de bolsa. As inscrições seguem até o dia 08 de julho deste ano, no site da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do MS).

Esta seleção tem o objetivo de desenvolver pesquisas que possam fortalecer os programas de pós-graduação no Estado, estimular fixação de recursos humanos com experiência em ciência, assim como fortalecer os grupos de pesquisa, que possam alavancar setores e atividades econômicas do Estado.

Os selecionados poderão receber financiamento do projeto, chegando ao valor máximo de R$ 30 mil, a ser desenvolvidos durante a produção, podendo destinar 50% destes recursos para o capital (projeto). A bolsa ao pesquisador varia entre R$ 4,2 mil a R$ 6,2 mil.

Estes projetos devem seguir algumas áreas prioritárias, como: bioeconomia, biodiversidade, biotecnologia, agro ecoturismo; saúde; inovação Tecnológica, engenharias e agronegócio. O resultado preliminar da seleção deve sair no dia 26 de julho. Já a avaliação final está prevista para 04 de novembro.