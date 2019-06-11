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Educação

Começa hoje prazo para participar da lista de espera do Sisu

Os estudantes serão convocados a partir do dia 19; a convocação para a matrícula será feita pelas próprias instituições de ensino

Thailla Torres

Publicado em 11/06/2019 às 14:40

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Começa hoje (11) o prazo para participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do segundo semestre de 2019. A adesão pode ser feita na internet, pelo portal do Sisu até domingo (17).

Podem integrar a lista de espera os candidatos que não foram selecionados na chamada regular em nenhuma das duas opções de curso feitas na hora da inscrição. O estudante poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso.

O candidato deve acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu. Ao finalizar, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.

Os estudantes serão convocados a partir do dia 19. A convocação para a matrícula será feita pelas próprias instituições de ensino. Nessa etapa, caberá aos próprios candidatos acompanharem a convocação junto à instituição na qual estiverem pleiteando uma vaga.

Resultado - O resultado da chamada única do Sisu foi divulgado ontem (10) e está disponível também no site do programa. A partir de amanhã (12) até o dia 17, os estudantes selecionados devem fazem a matrícula nas instituições.

Cabe aos candidatos verificar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio. As vagas que não forem preenchidas serão ofertadas para os estudantes em lista de espera.

Sisu 2019 - O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. Para participar é preciso ter obtido nota acima de zero na redação do exame. Nesta edição do programa, 640.205 estudantes se inscreveram, de acordo com balanço divulgado pelo MEC.

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