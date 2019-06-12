IFMS publica primeira chamada para cursos de graduação

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgou nessa segunda-feira, 10, o resultado do processo seletivo para ingresso nos cursos superiores de tecnologia em Sistemas para Internet e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Campo Grande e Corumbá, respectivamente.

O resultado também está disponível na Central de Seleção do IFMS.

As matrículas devem ser feitas nos dias 12, 14 e 17 de junho, no Campus Campo Grande, e nos dias 12 e 17 de junho no Campus Corumbá (os endereços e horários de atendimento constam na tabela ao final deste texto). As datas foram definidas conforme os calendários letivos das unidades, que levam em consideração os feriados municipais.

Para participar, o candidato deve manifestar seu interesse na Página do Sisu até o dia 17 de junho. A manifestação deve corresponder apenas à primeira opção de curso.

No total, 1.540 candidatos se inscreverem para as 80 vagas dos dois cursos do IFMS (40 para cada). A concorrência geral foi de 19,2 candidatos por vaga. Em Campo Grande, 24,6 candidatos concorrem a cada vaga; e em Corumbá a concorrência é de 13,9 candidatos por vaga.

A divulgação da Lista de Espera está prevista para 19 de junho, com a segunda chamada no dia 24 e chamada presencial no dia seguinte.