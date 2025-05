Miranda sedia o II Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas de MS

O público poderá adquirir artesanato, experimentar a gastronomia tradicional indígena / SED

Neste sábado, 31, Miranda será palco de um evento inédito e de grande relevância para a valorização da cultura indígena: o II Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas de Mato Grosso do Sul – NZOPÚNE. O evento acontece a partir das 8h no Ginásio de Esportes da Aldeia Cachoeirinha, com entrada gratuita.

Reconhecido como o primeiro do país a reunir exclusivamente bandas de percussão e fanfarras indígenas, o encontro terá a participação de grupos das etnias Terena, Guarani e Kaiowá, fortalecendo a identidade e a expressão cultural dos povos originários.