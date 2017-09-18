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Edição 2017

Concurso Miss e Mister Gay 2017 tem 4 candidatos de Aquidauana e Anastácio

Evento ocorre em Campo Grande no próximo dia 23 de setembro

Daniele Valentin

Publicado em 18/09/2017 às 10:00

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Cafola representando a categoria Mister Gay
Anastácio, candidata Val Perez na categoria Miss Transex
Categoria Miss Gay - Maicon Paes Rodrigues - Sarah Rodriguez
Categoria Miss Gay Plus Size - Jorge leão - Alice Leão

Acontece em Campo Grande no próximo dia 23 de setembro, o Concurso Miss e Mister Gay 2017. Quatro candidatos, sendo três de Aquidauana e um de Anastácio, participam do evento.

Representando a cidade de Aquidauana na categoria Miss Gay, o participante Maicon Paes Rodrigues, que no dia será Sarah Rodriguez.

Na categoria Miss Gay Plus Size, o candidato Jorge leão, que no dia se montará de Alice Leão. E Cafola, que representará a cidade pantaneira na categoria  Mister Gay.

Já Anastácio, conta com a candidata Val Perez na categoria Miss Transex.

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