Concurso Miss e Mister Gay 2017 tem 4 candidatos de Aquidauana e Anastácio

Edição 2017
Evento ocorre em Campo Grande no próximo dia 23 de setembro
Acontece em Campo Grande no próximo dia 23 de setembro, o Concurso Miss e Mister Gay 2017. Quatro candidatos, sendo três de Aquidauana e um de Anastácio, participam do evento.
Representando a cidade de Aquidauana na categoria Miss Gay, o participante Maicon Paes Rodrigues, que no dia será Sarah Rodriguez.
Na categoria Miss Gay Plus Size, o candidato Jorge leão, que no dia se montará de Alice Leão. E Cafola, que representará a cidade pantaneira na categoria Mister Gay.
Já Anastácio, conta com a candidata Val Perez na categoria Miss Transex.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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