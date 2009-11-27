Seleção Sub-16 de MS empata com o Corinthians

As duas seleções de Mato Grosso do Sul de Futebol Sub-16 que estão em São Paulo enfrentaram, na tarde de ontem (26), a equipe do Corinthians no CT de Itaquera.

No primeiro jogo contra a equipe principal do Corinthians, o placar terminou empatado em 2x2, os gols da seleção Sub-16 de MS foram marcados por Flávio aos 15 minutos do primeiro tempo e Felipe aos 5 minutos do segundo tempo.

No segundo jogo a seleção Sub-16 de MS B, estava perdendo para o Corinthians por 1x0 no final do primeiro tempo, quando o jogo foi encerrado devido à forte chuva que caiu na cidade de São Paulo no momento da partida.

Nesta sexta-feira (27) a Seleção Sub-16 de MS vai até a cidade de Santos para enfrentar a equipe do Santos FC no CT Meninos da Vila. Já amanhã (28) a seleção de MS enfrenta a equipe da Traffic Sports, em Porto Feliz (SP), e o retorno para Campo Grande está previsto para logo depois do jogo.

A viagem é promovida pela Fundesporte e proporciona aos atletas, que se destacaram na Copa MS de Futebol Sub-16 em 2009, a oportunidade de serem observados pelos olheiros dos principais clubes do país.