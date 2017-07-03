Ciclismo ganha espaço no domingo com eventos em Aquidauana e Campo Grande

Esportes
O ciclismo ganhou espaço neste domingo (2), com eventos em Aquidauana e Campo Grande. A Total Bike realizou um passeio ciclístico que partiu do sítio Espelho do Céu, em Camisão, e percorreu 45 km – sentido Piraputanga.
Os 16 participantes completaram 4 horas de pedalada pelas paisagens da região – percorrendo pontos como a linha férrea, Furna e a ponte de concreto.
O parque Ayrton Senna, em Campo Grande sediou 5ª Copa Pedivela de Ouro. O parque agora passa a contar com uma pista de cross country, que foi inaugurada durante o evento Criada em 2013 com o objetivo de fomentar e fortalecer o Mountain Bike (MTB) competitivo no estado de Mato Grosso do Sul quando o mesmo estava com muitos poucos adeptos, a Copa ajudou a inspirar novos ciclistas a se tornarem atletas e disputar provas estaduais e nacionais.
Uma das atletas apoiadas pela Total Bike ficou na segunda colocação. Telly Mara Cabral é treinada pelo técnico Vanderlei dos Santos.
“Obrigada amigos parceiros ,incentivadores e meus colaboradores. Vocês todos fazem parte disso também, pois, sem a ajuda de vocês, não estaria chegando nos pódios .Bicicletaria Total Bike,Claiton Medina Claiton Medina, Nilton Machado (Pharma Center), equipe AMDC, obrigada de coração”, agradeceu a ciclista, listando todos os seus incentivadores.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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