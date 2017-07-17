Organização do Desafio Piraputanga de Mountain Bike divulga horários e programação

Esportes
Percurso dos atletas contará estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas
No próximo dia 30, o Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, sediará pela terceira vez uma das maiores provas de ciclismo de Mato Grosso do Sul: o Desafio Piraputanga de Mountain Bike. A expectativa é de que 2 mil pessoas, entre competidores e expectadores, participem do evento que já está incluído no calendário oficial da modalidade no estado, movimentando o setor de turismo da região.
A competição tem recorde de inscritos, 920 atletas, que disputarão dividindo-se nas categorias Pró (90 KM), Sport (44 KM) ou Turimos (20 KM). Essa prova já foi incluída no calendário da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo. O evento está prometendo movimentar o distrito, conhecido pela tranquilidade, por suas belezas naturais e pela hospitalidade de seus moradores.
Durante a prova, o percurso dos atletas contará estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio e córregos entre os distritos de Camisão, Piraputanga e as Furnas dos Baianos I e II. Na região predomina planícies e planaltos, é cercada de vegetação típica de cerrado, morros e montanhas, com o Rio Aquidauana cortando toda a paisagem e dando um visual maravilhoso.
O 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike é promovido pela empresa Atitude Aventuras & Desafios e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo.
Veja a programação
Quarta (26)
10h às 18h - entrega de KITS
Local: Ciclo Reis - Campo Grande / MS
Av. das Bandeiras, 79 (esq. Calógeras)
Sábado (29)
10h às 20h - entrega de KITS
Local: Arena Desafio Piraputanga de Mtb
Praça Central de Piraputanga - MS
Domingo (30)
06h15 às 06h45 - alinhamento para largada PRÓ
06h45 às 07h - briefing técnico para a categoria PRÓ
07h - largada de todas as categorias do percurso PRÓ
07h30 às 08h15 - alinhamento para largada SPORT
08h15 às 08h30 - briefing técnico para a categoria SPORT
08h30 - largada de todas as categorias do percurso SPORT
08h45 às 09h15 - alinhamento para largada TURISMO
09h15 às 09h30 - briefing técnico para a categoria TURISMO
09h30 - largada do percurso TURISMO
15h - encerramento de cronometragem SPORT e PRÓ
15h - horário previsto para início da premiação
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