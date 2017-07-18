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Esportes

Mato Grosso do Sul recebe atletas de renome nacional para prova de mountain bike

3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike acontece no próximo dia 30 de julho

Flavio Brito

Publicado em 18/07/2017 às 11:02

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O 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike, que acontece no próximo dia 30 de julho, será sediado pelo Distrito de Piraputanga, localizado no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. A prova desportista que teve recorde de inscritos – 920 no total, contará com atletas de renome nacional, entre eles, o campeão brasileiro sub 30, Lúcio Otávio e José Gabriel, atleta da seleção brasileira, medalha de prata sub 23 no Pan-Americano de mountain bike, ambos de Minas Gerais, além de ciclistas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e do Paraguai.

 
"Esta edição do desafio será muito especial. Tivemos recorde de inscrição e teremos atletas medalhistas entre os competidores, além de ciclistas de vários estados brasileiros”, comentou Giordanni Carlin, esportista do “Atitude Aventuras & Desafios”, equipe organizadora do evento.
 
A prova à longa distância, com estilo off-road (estradas de chão e trilhas em matas) contará com as categorias PRÓ (85 KM), SPORT (52 KM) e TURISMO (20 KM). No percurso, os atletas percorrerão estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II .
 
O objetivo do desafio, segundo Giordanni é promover a integração entre os adeptos e praticantes do mountain bike e de outras modalidades esportivas, visando incentivar a qualidade de vida aos participantes. "O objetivo do desafio é a interação entre os esportistas, com o foco na boa qualidade de vida das pessoas, além de ser uma oportunidade de fomentar o turismo rural nos lugares por onde passamos e realizamos as provas", pontuou.
 
 

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