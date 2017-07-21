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Árbitros da FFMS atuam pelo Brasileirão neste fim de semana

Flavio Brito

Publicado em 21/07/2017 às 13:59

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A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou seis árbitros do quadro da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) para atuarem pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira (21), o 3º colocado América-MG recebe o 17º Figueirense no Independência às 18h15 (horário de MS) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O jogo terá arbitragem de Marcos Mateus Pereira que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo. O jogo terá transmissão dos Canais Sportv e Premiere.

No domingo (23), pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileiro Série D, o URT recebe o Villa Nova em duelo mineiro em Patos de Minas às 15h (horário de MS) com trio sul-mato-grossense no apito.

Paulo Henrique Salmázio comanda a partida e será auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Sérgio Alexandre da Silva.

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