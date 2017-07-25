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Desafio de Mountain Bike promete movimentar Piraputanga

Durante a prova, os atletas percorrerão estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 07:21

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 Dentro de poucos dias, o distrito de Piraputanga, em Aquidauana, sediará pela terceira vez uma das maiores provas de ciclismo de Mato Grosso do Sul. Promovido pela “Atitude Aventuras & Desafios”, o 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike será realizado no próximo dia 30 de julho e promete movimentar o distrito, conhecido pela tranquilidade e por suas belezas naturais.

 
Com recorde de inscritos, 920 atletas, a competição desportiva já faz parte do calendário da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo e contará com as categorias PRÓ (90 KM), SPORT (44 KM) ou TURISMO (20 KM).
 
Durante a prova, os atletas percorrerão estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região  do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II .
 
Giordanni Carlin, um dos integrantes da equipe organizadora, explica que o objetivo da prova é incentivar a prática esportiva. “As provas promovidas pela “Atitude Aventuras & Desafios” têm a finalidade principal de incentivar a prática esportiva em nosso estado, mas é também uma maneira de promover a interação entre atletas profissionais e àqueles que simplesmente curtem uma aventura em meio à natureza. Além disso, os eventos promovem o turismo esportivo, fomentando a economia nos lugares por onde passamos”.

Mais informações pelo site http://www.atitudeaventuras.com.br/ ou pelo telefone (67) 99985-8575. Clique aqui para conferir a lista de inscritos: goo.gl/e7FRKt

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