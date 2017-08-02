Corrida do Policial Civil terá percursos de cinco e dez quilômetros

Estão abertas as inscrições para a 2º Corrida do Policial Civil que será no dia 17 de setembro em Campo Grande. O Sinpol-MS realiza o evento em alusão ao Dia do Policial Civil que é comemorado em setembro. A corrida terá percursos de 5 e 10 km com 550 vagas limitadas para adultos de ambos os sexos. As inscrições poderão ser feitas até 31 de agosto através do site https://www.centraldacorrida.com.br.



Haverá premiação para os primeiros colocados de acordo com a categoria e sorteio de brindes no dia do evento. “Nosso intuito é promover a interação entre os policiais civis e a sociedade, proporcionando que ela conheça melhor quem são as pessoas que continuamente trabalham por uma sociedade melhor e segura”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda. Na primeira edição, foram 550 corredores participantes de diversas idades, da capital e do interior.



As crianças de 02 a 12 anos também podem participar na categoria Kids, desde que um adulto responsável também esteja inscrito no evento. A inscrição custa R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Para mais informações, o telefone para contato é (67) 9 9169-9131, tratar com Renato Branco – A4 Sports.

No dia da 2º Corrida do Policial Civil, o Sinpol-MS também arrecadará alimentos não perecíveis que serão doados às instituições de assistência social.



Policiais Civis



Os policiais civis filiados ao sindicato terão gratuidade nas inscrições com vagas limitadas, porém a inscrição deve ser feita exclusivamente através da recepção do Sinpol-MS pelo telefone 3042-6991/6992.