Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:10

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Jojums Jardim: Segunda rodada começa a definir classificados no vôlei

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 14:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Seis equipes masculinas e cinco femininas venceram a segunda partida e praticamente garantiram vaga na segunda fase do vôlei dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Os atuais campeões e os vices dos dois naipes seguem firmes para lutar novamente pelo título.

Os meninos de Ponta Porã, atuais campeões, e os de Bonito estão invictos e definem neste sábado (5) o primeiro lugar do grupo A. No C, também já são dois classificados: Amambai e Sidrolândia. No E, Dourados e Batayporã também seguem na disputa.

No grupo B, Campo Grande, vice-campeão em 2016, também ganhou duas e praticamente se garantiu nas quartas-de-final. Na mesma situação está Corumbá, no grupo D.

Dezenove equipes masculinas estão nos Jojums. Apenas uma não tinha jogado no primeiro dia. Batayporã enfrentou Deodápolis, venceu por 2×1 e se garantiu nas quartas-de-final.

Nesta sexta-feira (4), os times disputam a última rodada classificatória. Quatro vagas ainda estão em jogo. Os dois melhores de cada chave seguem na luta pelo título. Os cinco primeiros e o melhor segundo colocado esperam os adversários que saem da disputa entre os outros segundos colocados.

Feminino

No grupo D, as meninas de Cassilândia e Inocência já estão garantidas no mata-mata. Elas venceram as duas partidas e decidem o primeiro lugar nesta sexta-feira. Ponta Porã e Chapadão do Sul, vice em 2016, que decidiram o título, em 2016, venceram as duas partidas e estão praticamente classificadas nas chaves A e B.

No grupo da morte, Aquidauana está na frente e praticamente classificado. Com duas vitórias, em dois jogos, as meninas do Falcão, dependendo da combinação de resultados do grupo C, podem até perder que continuam com chances de ouro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo