Jojums Jardim: Segunda rodada começa a definir classificados no vôlei

Seis equipes masculinas e cinco femininas venceram a segunda partida e praticamente garantiram vaga na segunda fase do vôlei dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Os atuais campeões e os vices dos dois naipes seguem firmes para lutar novamente pelo título.

Os meninos de Ponta Porã, atuais campeões, e os de Bonito estão invictos e definem neste sábado (5) o primeiro lugar do grupo A. No C, também já são dois classificados: Amambai e Sidrolândia. No E, Dourados e Batayporã também seguem na disputa.

No grupo B, Campo Grande, vice-campeão em 2016, também ganhou duas e praticamente se garantiu nas quartas-de-final. Na mesma situação está Corumbá, no grupo D.

Dezenove equipes masculinas estão nos Jojums. Apenas uma não tinha jogado no primeiro dia. Batayporã enfrentou Deodápolis, venceu por 2×1 e se garantiu nas quartas-de-final.

Nesta sexta-feira (4), os times disputam a última rodada classificatória. Quatro vagas ainda estão em jogo. Os dois melhores de cada chave seguem na luta pelo título. Os cinco primeiros e o melhor segundo colocado esperam os adversários que saem da disputa entre os outros segundos colocados.

Feminino

No grupo D, as meninas de Cassilândia e Inocência já estão garantidas no mata-mata. Elas venceram as duas partidas e decidem o primeiro lugar nesta sexta-feira. Ponta Porã e Chapadão do Sul, vice em 2016, que decidiram o título, em 2016, venceram as duas partidas e estão praticamente classificadas nas chaves A e B.

No grupo da morte, Aquidauana está na frente e praticamente classificado. Com duas vitórias, em dois jogos, as meninas do Falcão, dependendo da combinação de resultados do grupo C, podem até perder que continuam com chances de ouro.