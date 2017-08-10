Tite chama Cássio e Luan para duelos contra Equador e Colômbia

Esportes
Comandante divulga lista para duelos nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018
A seleção brasileira terá novidades em seus dois próximos confrontos. Com o goleiro Cássio e o atacante Luan entre os convocados, o técnico Tite divulgou nesta quinta-feira a lista de convocados para os duelos contra Equador e Colômbia, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.
Para fechar a lista, Tite teve uma reunião com a comissão técnica na manhã desta quinta, pouco antes da convocação. O objetivo era incluir nas observações os duelos da última quarta-feira, pela Taça Libertadores e Copa Sul-Americana, quando entrarem em campo Atlético-MG, Grêmio, Flamengo e Palmeiras.
Já classificado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil enfrentará o Equador no dia 31 de agosto, em Porto Alegre, e a Colômbia, 5 de setembro, em Barranquilla, pelas eliminatórias.
Confira a lista completa:
Goleiros:
Alisson (Roma)
Cássio (Corinthians)
Ederson (Manchester City)
Zagueiros:
Rodrigo Caio (São Paulo)
Marquinhos (PSG)
Miranda (Inter de Milão)
Thiago Silva (PSG)
Laterais:
Daniel Alves (PSG)
Fagner (Corinthians)
Filipe Luis (Atlético de Madrid)
Marcelo (Real Madrid)
Meias:
Casemiro (Real Madrid)
Fernandinho (Manchester City)
Paulinho (Guangzhou Evergrande)
Renato Augusto (Beijing Guoan)
Philippe Coutinho (Liverpool)
Willian (Chelsea)
Luan (Grêmio)
Giuliano (Zenit)
Atacantes:
Taison (Shakhtar)
Gabriel Jesus (Manchester City)
Neymar (PSG)
Roberto Firmino (Liverpool)
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