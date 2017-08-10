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Esportes

Tite chama Cássio e Luan para duelos contra Equador e Colômbia

Comandante divulga lista para duelos nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/08/2017 às 10:22

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A seleção brasileira terá novidades em seus dois próximos confrontos. Com o goleiro Cássio e o atacante Luan entre os convocados, o técnico Tite divulgou nesta quinta-feira a lista de convocados para os duelos contra Equador e Colômbia, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Para fechar a lista, Tite teve uma reunião com a comissão técnica na manhã desta quinta, pouco antes da convocação. O objetivo era incluir nas observações os duelos da última quarta-feira, pela Taça Libertadores e Copa Sul-Americana, quando entrarem em campo Atlético-MG, Grêmio, Flamengo e Palmeiras.


Já classificado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil enfrentará o Equador no dia 31 de agosto, em Porto Alegre, e a Colômbia, 5 de setembro, em Barranquilla, pelas eliminatórias.
Confira a lista completa:

Goleiros: 
Alisson (Roma)
Cássio (Corinthians)
Ederson (Manchester City)
 

Zagueiros
Rodrigo Caio (São Paulo)
Marquinhos (PSG)
Miranda (Inter de Milão)
Thiago Silva (PSG)
 

Laterais: 
Daniel Alves (PSG)
Fagner (Corinthians)
Filipe Luis (Atlético de Madrid)
Marcelo (Real Madrid)
 

Meias: 
Casemiro (Real Madrid)
Fernandinho (Manchester City)
Paulinho (Guangzhou Evergrande)
Renato Augusto (Beijing Guoan)
Philippe Coutinho (Liverpool)
Willian (Chelsea)
Luan (Grêmio)
Giuliano (Zenit)
 

Atacantes
Taison (Shakhtar)
Gabriel Jesus (Manchester City)
Neymar (PSG)
Roberto Firmino (Liverpool)

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