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IFMS promove etapa regional Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais

Todos os institutos federais da região Centro-oeste estarão presentes

Flavio Brito

Publicado em 24/08/2017 às 07:17

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) sedia de 6 a 10 de setembro a edição 2017 dos Jogos dos Institutos Federais – etapa Centro-oeste (JIFCO), reunindo mais de 700 estudantes-atletas em Campo Grande.

Todos os institutos federais da região Centro-oeste estarão presentes. As delegações vêm dos Institutos Federais de Mato Grosso do Sul (IFMS), Mato Grosso (IFMT), Brasília (IFB), Goiano (IFGoiano) e de Goiás (IFG).

O pró-reitor de extensão do IFMS, Airton José Vinholi Júnior, destaca que os Jogos valorizam a educação física escolar e estão consolidados no calendário da Rede Federal. “O mais importante não são as competições em si, mas a integração e valorização da educação física escolar e sua importância para a formação de nossos estudantes”, destacou.

Esta é a primeira vez que o IFMS sedia os Jogos em sua etapa regional. Serão realizadas disputas em 11 modalidades esportivas: atletismo, basquetebol, handebol, judô, natação, futebol, futsal, voleibol, vôlei de praia, tênis de mesa e xadrez.

“Buscamos a cada ano aprimorar o evento e, neste ano, teremos participação de todos os institutos federais da região. Para o IFMS, será sua maior delegação da história e queremos fazer bonito em nossa casa, em receber bem os demais institutos e promovermos uma edição marcante do JIFCO”, destacou o pró-reitor.

Para o coordenador do JIFCO, professor Fabrício Ravagnani, um grande evento deve ressaltar o valor do esporte nos institutos federais. “O IFMS irá realizar um grande evento e que será uma bela confraternização esportiva”, afirmou.

Nas onze modalidades em disputa, os atletas e equipes campeãs estarão classificadas para a etapa Nacional dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), que serão realizados na cidade de Poços de Caldas-MG, em outubro, pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.

Sede 

Por sediar a etapa, O IFMS tem o direito de participar com duas delegações, denominadas “IFMS” e “Sede”. Os atletas que competirão pelo IFMS são aqueles classificados na etapa local dos Jogos do IFMS, realizado em junho, em Dourados. Já a delegação Sede competirá com estudantes-atletas do Campus Campo Grande.

O professor Fabrício destaca que todos os atletas e professores do IFMS estão motivados e treinando intensamente para as disputas. “Os professores de educação física possuem uma grande motivação e buscam passar isso para seus estudantes, tanto os de Campo Grande, como os do interior, estão trabalhando a todo vapor, com muita intensidade e cheios de expectativas”, destacou.

Em Campo Grande, os locais de disputa serão o Ginásio Moreninho e as quadras poliesportivas, localizadas na Cidade Universitária da UFMS; a Unigran (R. Abrão Júlio Rahe, 325 – Centro); o Centro Olímpico Vila Nasser (R. São Manoel, 8 – Vila Santa Luzia); e o Centro Municipal de Treinamento Esportivo “Osmar Alves Coco” (Rua Tropeiro, s/n – Carandá Bosque).

Congresso técnico 

No dia 22 de agosto, a Pró-reitoria de extensão (Proex) realizou o Congresso Técnico da competição, por meio de videoconferência transmitida online. Participaram de forma presencial todos os chefes de delegação das equipes que estarão presentes aos Jogos.

O congresso técnico define e apresenta as regras das competições por modalidade, assim como orienta chefes e membros de delegação para sua melhor participação no evento e estadia na cidade.

No período da manhã, os chefes de delegação e equipe da Proex visitaram e assim conheceram os locais das competições. “Todos os chefes de delegação aprovaram os locais”, destacou o pró-reitor.

Programação

As competições começam na manhã da quinta-feira (7), com as disputas da natação e basquete, no Centro Esportivo “Osmar Coco”; e do judô, xadrez e vôlei de praia, todos estes na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde serão realizados também as disputas do futebol de campo e do voleibol.

Na sexta-feira (8), começam as disputas do handebol, na Unigran, e do futsal, no Colégio Status. No sábado (9), nos períodos matutino e vespertino, será realizada toda a programação de provas do atletismo, no Centro Olímpico da Vila Nasser.

O encerramento será realizado no domingo (10), às 11 horas, no Rádio Clube Campo (Av. Toros Puxian, 477 – Jardim Morumbi), mesmo local onde serão realizadas as refeições de almoço das delegações durante os dias da competição.

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