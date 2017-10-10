Bonito sedia competição de Velocross

Será realizado, nos dias 28 e 29 de outubro, a edição 2017 do Velocross Promocional Bonito MS. A competição será dividida em 11 categorias: Mirim; Batom; Pratas da casa; Cadete; 230; Senior Nacional; Senior Livre; Nacional; Iniciante; Força Livre e Trilheiros.

O evento acontecerá na MS-345, na rodovia entre Bonito e Anastácio, no km 11.

Haverá premiação para o “holy shot” (quem faz a primeira curva na frente) e, na Categoria Batom, um kit da Loja Camila Boutique para as 3 primeiras colocadas.

As inscrições custam a partir de R$ 60.