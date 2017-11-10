Open de Bocha em Aquidauana é oportunidade de disputa e interação

A Associação Pestalozzi de Aquidauana encerra hoje o 3º Open de Bocha. A competição teve início ontem, voltada para deficientes com paralisia cerebral. O evento, além de intensificar a disputa entre os competidores, já que muito deles estão em campeonatos nacionais, também é oportunidade de promover interações estimulando o desenvolvimento social, pois reúne inscritos do município, de Campo Grande e de outras cidades.



Independentemente do pódio em jogo, o importante é participar, garante Fátima Midoguti Joia, coordenadora de ensino da Pestalozzi. "Foi muito bom receber todos aqui, principalmente pessoas de fora que vieram nos prestigiar", disse ela, lembrando que a Pestalozzi ainda realiza neste ano a festa de Natal e os alunos vão jogar outro campeonato na Capital. "Temos muitos eventos até o fim do ano", disse.



Para Marli Cassoli, técnica da seleção estadual da modalidade e representante da Associação Campo-Grandense Para-Desportiva Driblando as Diferenças (ADD), o evento ser como preparação para muitos atletas. "É importante ver iniciativas como esta que proporcionam aos atletas mais interação. Alguns estão em competições nacionais e estão usando o Open como preparação, para ganhar mais ritmo de jogo", disse.



Lázaro Antonio de Sena, professor de Educação Física da Pestalozzi, falou da satisfação de ver os alunos, apesar das dificuldades, superando os próprios limites durante o evento. "A gente começou com um campeonato pequeno, com poucos participantes, mas graças a Deus alcançamos nosso objetivo e hoje os alunos podem desfrutar de uma boa competição, com vários inscritos de outras cidades".





