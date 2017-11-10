Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:23

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Open de Bocha em Aquidauana é oportunidade de disputa e interação

Competição reúne atletas de várias cidades

Renan Nucci

Publicado em 10/11/2017 às 17:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1510344714
1510344716
1510344708
1510344720
1510344718
1510344712
1510344722

A Associação Pestalozzi de Aquidauana encerra hoje o 3º Open de Bocha. A competição teve início ontem, voltada para deficientes com paralisia cerebral. O evento, além de intensificar a disputa entre os competidores, já que muito deles estão em campeonatos nacionais, também é oportunidade de promover interações estimulando o desenvolvimento social, pois reúne inscritos do município, de Campo Grande e de outras cidades.


Independentemente do pódio em jogo, o importante é participar, garante Fátima Midoguti Joia, coordenadora de ensino da Pestalozzi. "Foi muito bom receber todos aqui, principalmente pessoas de fora que vieram nos prestigiar", disse ela, lembrando que a Pestalozzi ainda realiza neste ano a festa de Natal e os alunos vão jogar outro campeonato na Capital. "Temos muitos eventos até o fim do ano", disse.


Para Marli Cassoli, técnica da seleção estadual da modalidade e representante da Associação Campo-Grandense Para-Desportiva Driblando as Diferenças (ADD), o evento ser como preparação para muitos atletas. "É importante ver iniciativas como esta que proporcionam aos atletas mais interação. Alguns estão em competições nacionais e estão usando o Open como preparação, para ganhar mais ritmo de jogo", disse.


Lázaro Antonio de Sena, professor de Educação Física da Pestalozzi, falou da satisfação de ver os alunos, apesar das dificuldades, superando os próprios limites durante o evento. "A gente começou com um campeonato pequeno, com poucos participantes, mas graças a Deus alcançamos nosso objetivo e hoje os alunos podem desfrutar de uma boa competição, com vários inscritos de outras cidades".


 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo