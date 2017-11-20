Dupla de arbitragem aquidauanense figura no cenário nacional de handebol

No ano de 2018, a dupla aquidauanense Emerson Brito e Gabriel Lopez estarão no cenário nacional de arbitragem de handebol. Juntos, eles apitaram a fase Centro-Oeste da Liga Nacional de Handebol, evento brasileiro mais importante da modalidade, além da fase final do Campeonato Brasileiro Masculino e Feminino Junior, com atletas de até 21 anos, ambos na cidade de Anápolis-GO.

O árbitro Emerson ainda arbitrou o Zonal Juvenil Masculino com atletas de até 18 anos na cidade de Trindade-GO, e está desde o dia 19 de novembro em Brasília-DF, para a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que vai até o dia 26 de novembro, sendo ambas as competições com o árbitro Maykon Bortolo, do município de Dourados.

Segundo o árbitro, que deu entrevista à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", é gratificante ter o trabalho reconhecido. "Isso nos motiva em nossa preparação. Temos que estar bem preparados teórica e fisicamente. É uma oportunidade ímpar e nós não podemos desperdiçar", pontuou.