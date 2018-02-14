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3 jogos abrem o returno do Estadual e podem definir dois classificados

A rodada começa às 16h na Toca do Urso

Renan Nucci

Publicado em 14/02/2018 às 16:16

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Três partidas marcam nesta quarta-feira(14), a abertura do returno do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A 6ª rodada, terá dois jogos do grupo B e um do A. O grupo A ainda terá pelo 1º turno os confrontos entre Comercial x União/ABC adiado por falta de iluminação e Operário x Costa Rica adiado por compromissos do galo pela Copa Verde.

A rodada começa às 16h na Toca do Urso que receberá público pela 1ª vez no duelo entre Urso x Sete de Setembro. O Urso é o 4º colocado com três pontos contra 10 pontos do Sete de Setembro que lidera o grupo B e se vencer, garante a classificação. No jogo do turno, vitória do Sete por 4 a 0.

Às 20h10 duas partidas. No Ninho da Águia, o Águia Negra recebe o Operário-DD. O Águia tem 08 pontos e é o vice-líder do grupo B enquanto o Operário-DD é o lanterna com apenas um. No turno, empate por 2 a 2. No mesmo horário pelo grupo A, o Costa Rica recebe o Comercial no Laertão. O Costa Rica é o 3º colocado com quatro pontos contra apenas um do colorado que amarga a lanterna.

No jogo do turno, vitória do Costa Rica por 2 a 1. O Comercial vem de derrota para o Operário por 4 a 1 enquanto o Costa Rica folgou na rodada. Operário x União/ABC entram em campo dia 07 de março no complemento da rodada pois o galo enfrenta o Cuiabá pela Copa Verde. Confira abaixo mais informações, história e curiosidades da 6ª rodada do Estadual.

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