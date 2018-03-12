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Futebol

Domingo de empates marca sequência das quartas de final do Estadual

Urso e Operário empataram por 1 a 1 na Toca do Urso

Renan Nucci

Publicado em 12/03/2018 às 14:24

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Três partidas encerraram na tarde de domingo(11) a 1ª rodada da fase quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Em Mundo Novo, Urso e Operário empataram por 1 a 1 na Toca do Urso. Peixinho abriu o placar para o Urso enquanto Jullyan empatou para o galo.

Na próxima quinta-feira(15), novo empate dará ao Operário a classificação. Ao Urso só interessa a vitória. Na outra perna da chave, Costa Rica e Sete de Setembro empataram sem gols no Laertão. Novo empate garante o time douradense na semifinal. O jogo também será na quinta-feira.

No Arthur Marinho em Corumbá, Corumbaense e Comercial empataram por 1 a 1. Hyago de pênalti abriu o placar para o colorado enquanto Guilherme empatou para o carijó da avenida. Novo empate na próxima quarta-feira dá ao Corumbaense a classificação. O Comercial precisa vencer para avançar. Quem passar, enfrenta Águia Negra ou União/ABC. No jogo de ida, vitória do Águia por 3 a 2 na capital.

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