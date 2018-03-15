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Estadual 2018

Corumbaense empata com Comercial e segue na luta pelo Bi Estadual

Carijó fez valer vantagem, avançou com dois empates e aguarda classificado entre Novo e Águia Negra

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 15/03/2018 às 10:10

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O Corumbaense é o primeiro semifinalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Morenão, o Carijó segurou a pressão do Comercial e o empate em 1 a 1, resultado que lhe favorecia para seguir na competição em busca do bicampeonato. O time pantaneiro agora espera o classificado do confronto entre Novo e Águia Negra para conhecer o próximo adversário.

O primeiro tempo no Morenão não teve gols, mas o Comercial foi melhor e poderia ter marcado com Jô aos 16, Hyago aos 21 e Lennon aos 32. As três conclusões, porém, foram pela linha de fundo. O Corumbaense só assuntou aos 39, em cobrança de falta ensaiada que Willian acertou a barreira e aos 44 com o atacante Geraldo, mas o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.

Na etapa final os gols que definiram o jogo. Aos 26 minutos, William cobrou escanteio e o zagueiro Jaime, de cabeça, abriu o placar, ampliando a vantagem do Corumbaense, que já contava com o empate. Sem opção, o Colorado foi em busca do gol e só aos 44 quase marcou em cabeçada de Jô que explodiu na trava. No minuto seguinte, Jô foi atingido na área em tentativa de corte do zagueiro. Pênalti marcado por Paulo Henrique Salmázio que o próprio atacante cobrou com precisão. O gol, no entanto, não foi suficiente para evitar a classificação alvi-negra.

Outros jogos

O adversário do Corumbaense começa a ser decidido nesta quinta, no Estádio Morenão, entre Novo e Águia Negra. O confronto é o primeiro de três partidas em sequência no local. Às 16h, o ABC recebe o Sete de Dourados. Esses dois jogos pela rodada de ida das quartas de final.

Pela rodada de volta, às 20h10, o Operário FC recebe o Urso de Mundo Novo. Na partida de ida, empate em 1 a 1 e o vencedor agora avança para semifinal. O Galo se classifica também com um novo empate.

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