Equipe de Corumbá conquista 26 medalhas em Circuito Estadual de Natação

Composta por 16 nadadores, a equipe Funec - Corumbá de Natação conquistou 26 medalhas no I Circuito FEDAMS de 2018. A competição foi disputada no último sábado, 17 de março, em Campo Grande.

Os nadadores de Corumbá conquistaram 10 medalhas de ouro, nove de prata e sete bronzes. Técnica da equipe, Mônica Vieira Philbois avaliou positivamente o resultado. “Fiquei muito satisfeita, apesar de pouco tempo de treino”, afirmou.

Mônica também agradeceu a parceria da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC). “Agradeço ao apoio do prefeito Marcelo Iunes, o presidente da FUNEC, Silvino Rodrigues Ribeiro, e dos colegas Pedro Castro e Gomes”, continuou.

“Com o programa Geração Olímpica de natação formamos uma grande equipe de nadadores corumbaenses”, completou a treinadora. A equipe teve total apoio da Prefeitura de Corumbá para participar do Circuito FEDAMS.