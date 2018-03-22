Novo e Corumbaense reeditam decisão do Estadual hoje, valendo vaga na final

Futebol MS
As equipes decidiram a Série B de 2012 e a Série A em 2017
Uma partida dá sequência a fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa na noite desta quinta-feira(22). Às 20h10 no Morenão o Novo encara o Corumbaense em busca de reverter a vantagem do carijó da avenida que joga por dois empates por ter melhor campanha.
Ao longo da história, quatro confrontos com duas vitórias do Corumbaense, uma do Novo e um empate. As equipes decidiram a Série B de 2012 e a Série A em 2017. Em 2012, deu Novo e ano passado Corumbaense. O Visitante nunca venceu na história do confronto.
O jogo terá arbitragem de Augusto Borges Ortega que será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Michelli Brito de Oliveira. Carlos Henrique Linhares será o 4º árbitro.
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