Prefeitura de Aquidauana realiza seletiva de futsal para definir equipe da cidade

Esporte
Fundação de Esportes da cidade abre a seleção de jovens para a modalidade de futebol de salão feminino e masculino
A Prefeitura Municipal de Aquidauana divulgou na manhã desta quinta-feira a Seletiva Municipal Estudantil JEMS – JOJUMS 2018 até o dia 12 de abril. A seletiva, que começou ontem (4) é para a modalidade de futebol de salão, nas categorias masculino e feminino.
Os jogos da seletiva serão realizados na quadra de esportes da Escola Estadual Cândido Mariano.
De acordo com o diretor da Fundação de Esportes (FEMA), Alfredinho de Oliveira, “o evento capacita a equipe campeã a representar o município e a escola nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Nós contamos com o apoio da E. E. Cândido Mariano e do colegiado, além da Polícia Militar de Aquidauana que assegura a ordem durante o evento”, explicou.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS