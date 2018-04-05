Prefeitura de Aquidauana realiza seletiva de futsal para definir equipe da cidade

A Prefeitura Municipal de Aquidauana divulgou na manhã desta quinta-feira a Seletiva Municipal Estudantil JEMS – JOJUMS 2018 até o dia 12 de abril. A seletiva, que começou ontem (4) é para a modalidade de futebol de salão, nas categorias masculino e feminino.

Os jogos da seletiva serão realizados na quadra de esportes da Escola Estadual Cândido Mariano.

De acordo com o diretor da Fundação de Esportes (FEMA), Alfredinho de Oliveira, “o evento capacita a equipe campeã a representar o município e a escola nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Nós contamos com o apoio da E. E. Cândido Mariano e do colegiado, além da Polícia Militar de Aquidauana que assegura a ordem durante o evento”, explicou.