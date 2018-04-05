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Prefeitura de Aquidauana realiza seletiva de futsal para definir equipe da cidade

Fundação de Esportes da cidade abre a seleção de jovens para a modalidade de futebol de salão feminino e masculino

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/04/2018 às 08:33

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A Prefeitura Municipal de Aquidauana divulgou na manhã desta quinta-feira a Seletiva Municipal Estudantil JEMS – JOJUMS 2018 até o dia 12 de abril. A seletiva, que começou ontem (4) é para a modalidade de futebol de salão, nas categorias masculino e feminino. 
Os jogos da seletiva serão realizados na quadra de esportes da Escola Estadual Cândido Mariano.

De acordo com o diretor da Fundação de Esportes (FEMA), Alfredinho de Oliveira, “o evento capacita a equipe campeã a representar o município e a escola nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Nós contamos com o apoio da E. E. Cândido Mariano e do colegiado, além da Polícia Militar de Aquidauana que assegura a ordem durante o evento”, explicou.

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