Sede da Federação Paulista é alvo de ataques de palmeirenses

Vandalismo
Após perder o título, os torcedores seguiram para a Federação Paulista enfurecidos
Cerca de 100 palmeirenses depredaram a sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) após a perda do título estadual neste domingo (8), no Allianz Parque.
O escudo do Corinthians que estava na entrada da sede, no bairro da Barra Funda, foi arrancado e jogado na rua. Foram atiradas pedras que quebraram vidraças no primeiro andar do prédio.
Segundo funcionários da entidade, os torcedores dispararam rojões dentro na garagem. Um carro foi vandalizado. Ninguém ficou ferido.
Os torcedores apenas foram dispersados após a chegada da Polícia Militar. Ninguém foi preso.
Mesmo após terminada a confusão, palmeirenses que passavam de carro ou a pé em frente à FPF xingavam dirigentes.
O Corinthians venceu por 1 a 0 e foi campeão estadual após também ganhar nos pênaltis por 4 a 3. Os palmeirenses reclamaram de pênalti marcado pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza, que depois mudou de ideia. O Palmeiras jogava pelo empate.
A sede da FPF está a menos de um quilômetro do Allianz Parque. O prédio fica a cerca de 100 metros do barracão da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras), uma das organizadas do time.
Esportes
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