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Vandalismo

Sede da Federação Paulista é alvo de ataques de palmeirenses

Após perder o título, os torcedores seguiram para a Federação Paulista enfurecidos

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/04/2018 às 10:30

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Cerca de 100 palmeirenses depredaram a sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) após a perda do título estadual neste domingo (8), no Allianz Parque.

O escudo do Corinthians que estava na entrada da sede, no bairro da Barra Funda, foi arrancado e jogado na rua. Foram atiradas pedras que quebraram vidraças no primeiro andar do prédio.

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Segundo funcionários da entidade, os torcedores dispararam rojões dentro na garagem. Um carro foi vandalizado. Ninguém ficou ferido.

Os torcedores apenas foram dispersados após a chegada da Polícia Militar. Ninguém foi preso.

Mesmo após terminada a confusão, palmeirenses que passavam de carro ou a pé em frente à FPF xingavam dirigentes.

O Corinthians venceu por 1 a 0 e foi campeão estadual após também ganhar nos pênaltis por 4 a 3. Os palmeirenses reclamaram de pênalti marcado pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza, que depois mudou de ideia. O Palmeiras jogava pelo empate.

A sede da FPF está a menos de um quilômetro do Allianz Parque. O prédio fica a cerca de 100 metros do barracão da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras), uma das organizadas do time.

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