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Futebol

Aquidauanense fecha com técnico Mauro Marino para o Estadual Sub-19

Azulão inicia projeto para disputar o Campeonato e possivelmente a Série B

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 25/04/2018 às 09:28

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O Aquidauanense deve disputar o Campeonato Sul-mato-grossense sub-19 e para isso trouxe de volta um técnico com experiência no clube e no projeto de base. Mauro Marino confirmou nesta terça-feira o acerto em sua rede social e iniciará a seleção de jogadores nos próximos dias.

"Aceitei o desafio de ser o técnico da categoria sub19 do Aquidauanense FC. Vamos montar uma base forte e sólida para o clube ter uma sequência no trabalho de base e futuramente ter atletas servindo a equipe profissional. Vamos iniciar do zero trabalhar a longo prazo, com suporte necessário aos atletas e aos profissionais para desempenhar um grande trabalho, essa é a nossa meta esse é o nosso desejo aqui", disse deixando no ar a possibilidade do Azulão também jogar a Série B do profissional.

Sem perder tempo, o técnico comandará uma avaliação de jogadores nascidos em 1999 e 2000. Os testes ainda não têm datas marcadas, mas os interessados podem entrar em contato no (67) 996273264.

O Aquidauanense chegou ao auge justamente com Mauro Marino, tanto no profissional, quando disputou competições nacionais, quanto na base também com o técnico em disputas da Copa São Paulo de Juniores e classificando da primeira fase.

* Informações Gazeta MS

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