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Copa 2018

Parreira diz que seleção brasileira conta com melhor ataque do mundo

"Ninguém tem a disposição futebolistas como eles, capazes de resolver os jogos", disse o técnico da seleção de 1994

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/05/2018 às 11:12

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Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados Unidos, exaltou, em entrevista publicada nesta quinta-feira, o poderio ofensivo da equipe comandada por Tite.

"O Brasil conta com o melhor ataque do mundo, com Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Firmino e Douglas (Costa). Ninguém tem a disposição futebolistas como eles, capazes de resolver os jogos. Não digo que isso seja o mais importante para ganhar, porque é precisor ter um time e que ele seja equilibrado. Ainda assim, é uma grande base", garantiu o veterano, em declarações publicadas pela Fifa.

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Parreira, de 75, foi anunciado hoje como líder de um grupo de estudos técnicos da entidade máxima do futebol, para a Copa do Mundo que será disputada na Rússia, a partir de 14 de junho. O brasileiro aproveitou para dizer o que espera em campo nesta edição do torneio.

"Um futebol em que todos os times joguem em bloco e defendam com o maior número de homens possível, pressionando e partindo para o ataque com rapidez. Equipes muito compactas, com muita gente atrás da bola, que reduzam os espaços e tenham muita velocidade no ataque", avaliou o comandante.

Questionado sobre a hegemonia europeia na Copa do Mundo, com títulos nas últimas três edições do torneio, com Itália, em 2006, Espanha, em 2010, e Alemanha, em 2014, o brasileiro só apontou dois candidatos a encerrá-la.

"Se pensarmos em um favorito não-europeu para o Mundial, é preciso se fixar na América do Sul. Há duas seleções, unicamente, que podem interromper essa sequência: Brasil e Argentina", afirmou.

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