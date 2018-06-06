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Atletas e técnicos recebem a primeira parcela dos programas Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico

O objetivo da bolsa, além de recompensar e melhorar o desempenho dos atletas e técnicos, é incentivar a prática do esporte e a descoberta de novos talentos do Estado

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/06/2018 às 08:20

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Neste mês de junho mais de 180 desportistas recebem a primeira parcela do Bolsa-atleta e Bolsa-técnico. O investimento do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) é de mais de R$ 100 mil mensais, destinados à Bolsa-atleta Estudantil, Nacional e Pódio-complementar e Bolsa-técnico I e II; ao todo serão 12 parcelas do benefício.

Patrick Pisoni é paratleta de Canoagem e recebe o benefício da Bolsa-atleta pódio complementar pela segunda vez, o desportista já foi campeão brasileiro sul-americano de Canoagem em 2016 e irá disputar o brasileiro deste ano em Curitiba. Há três anos e meio pratica o esporte, que veio como forma de reabilitação. Atualmente o esportista sonha com a medalha olímpica nas Paraolimpíadas de 2020.

“Estou me preparando para as competições, mas a minha principal meta é conseguir vaga nas Paraolimpíadas, a minha prova de caiaque 200 m exige muita técnica. Treino no Parque das Nações Indígenas e também em casa, consegui comprar um caiaque ergômetro [simulador de remadas] que posso treinar fora d’água, o benefício do Bolsa-atleta me ajudou a adquirir esse aparelho que me auxilia nos treinos e na melhora do meu desempenho técnico”.

O objetivo da bolsa, além de recompensar e melhorar o desempenho dos atletas e técnicos de diversas modalidades que representam Mato Grosso do Sul nas competições, é incentivar a prática do esporte e a descoberta de novos talentos do Estado.

 

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