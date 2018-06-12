Dois Irmãos, Ribas e Corumbá avançam à 3ª fase da Copa Assomasul

As equipes de Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo e Corumbá garantiram suas vagas na próxima fase da Copa Assomasul de futebol, após a realização da quinta etapa, válida pela 2ª Fase da competição, ocorrida sábado (9), na cidade de Terenos.

Agora são 15 as equipes classificadas para a 3ª fase da competição: Campo Grande, Porto Murtinho, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Tacuru, Sete Quedas, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Santa Rita do Pardo, Antônio João, Nova Alvorada do Sul, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo e Corumbá.

No total, passarão à fase seguinte 18 equipes das 33 classificadas, faltando apenas uma rodada a ser realizada na cidade de Costa Rica, no sábado (16).

Ao abrir a rodada no sábado, Ribas derrotou Corumbá por 4 a 1 na cobrança de pênaltis, depois de empate em 0 a 0 no tempo normal de jogo. Na segunda partida, Dois Irmãos venceu Aquidauana por 4 a 3.

Em seguida, Corumbá levou a melhor ao derrotar os donos da casa (Terenos) por 1 a 0, no terceiro jogo da rodada.

Ribas do Rio Pardo garantiu a sua classificação ao voltar a campo para enfrentar Aquidauana na quarta partida. Ao final, o placar terminou em 4 a 1, enquanto no quinto e último jogo do dia Dois Irmãos goleou Terenos por 5 a 1.

PREMIAÇÃO

Este ano, o prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro da competição passou dos atuais R$ 700 para R$ 1 mil. As demais premiações foram mantidas, ou seja, R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas.

A 15ª Copa Assomasul conta com o apoio do Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção). As informações são da Assomasul.