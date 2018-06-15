Atletas do MS representam o Brasil no 3º Campeonato Panamericano de Luta de Braço

Nesta sexta-feira (15.6) começa o 3º Campeonato Panamericano de Luta de Braço em Campinas (SP), nas categorias Master 1 e Sênior masculino e feminino.

Vinte e três países participam no Campeonato. A equipe sul-mato-grossense se prepara para a competição que começa hoje. A partir das 18h serão feitas as pesagens e neste sábado (16.6), das 9h às 11h, acontecem as disputas no hotel Meliã Campinas.

Dos 17 atletas convocados para representar o Brasil na competição internacional, 12 são de Três Lagoas, três de Campo Grande, um de Brasilândia, e um de Sidrolândia, além do técnico da Federação de Luta de Braço Eduardo Ferreira, e do árbitro internacional da Confederação Brasileira, o campo-grandense Magno de Brito.

O presidente da Federação de Luta de Braço de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ferreira, falou sobre a grande importância de participar desse campeonato internacional. “É a primeira vez que o Panamericano de Luta de Braço acontece no Brasil, uma oportunidade única para nós representarmos o Brasil nesta competição. Esta grande participação do MS na disputa é uma conquista, buscamos isso há muito tempo, ano passado só dois atletas participaram do Campeonato. Agradecemos à Fundesporte [Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul] por nos apoiar em várias competições que participamos, e essa classificação para o Panamericano só foi possível por que tivemos esse incentivo”.