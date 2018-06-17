Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:05

Buscar

Últimas notícias
X

Copa do Mundo

Sérvia e Costa Rica e Alemanha e México também jogam hoje

As seleções da Sérvia e da Costa Rica jogam neste momento no Estádio de Samara

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/06/2018 às 09:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Sérvia e Costa Rica, pelo Grupo E, o mesmo do Brasil, e Alemanha e México, pelo Grupo F, são os outros jogos deste domingo (17) pela Copa do Mundo Rússia 2018. As seleções da Sérvia e da Costa Rica jogam neste momento no Estádio de Samara. A partida começou às 9h, no Estádio de Samara, abrindo a rodada.

A seleção da Costa Rica, que na Copa de 2014 no Brasil fez uma excelente campanha, chegando até a fase de quartas de final, passando por equipes como o Uruguai, Itália e Inglaterra, tem no goleiro Keilor Navas a referência do time.

Leia Também

• Contagem regressiva: seleção estreia na Copa hoje contra a Suíça

• Estado oficializa expediente diferenciado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

• Rede de Amigos realiza churrasco solidário com telão para estréia do Brasil na Copa do Mundo

A Sérvia estreia hoje com uma equipe em que se destacam jogadores como: Matic, do Manchester United, e Milinkovic-Savic, da Lazio. Nas eliminatórias para a Copa, o time conseguiu se classificar numa chave com as seleções do País de Gales e Irlanda.

Alemanha e México fazem, ao meio-dia, no estádio Olímpico de Sochi, a primeira partida do Grupo F. A atual campeã do mundo luta para se igualar ao Brasil, única seleção com cinco títulos de Copa do Mundo. O México procura superar as campanhas de 1970 e 1986, quando, em casa, conseguiu chegar às quartas de final.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo