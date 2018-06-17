Sérvia e Costa Rica e Alemanha e México também jogam hoje

Sérvia e Costa Rica, pelo Grupo E, o mesmo do Brasil, e Alemanha e México, pelo Grupo F, são os outros jogos deste domingo (17) pela Copa do Mundo Rússia 2018. As seleções da Sérvia e da Costa Rica jogam neste momento no Estádio de Samara. A partida começou às 9h, no Estádio de Samara, abrindo a rodada.

A seleção da Costa Rica, que na Copa de 2014 no Brasil fez uma excelente campanha, chegando até a fase de quartas de final, passando por equipes como o Uruguai, Itália e Inglaterra, tem no goleiro Keilor Navas a referência do time.