Atletas aquidauanenses compõem Seleção Estadual em etapa de Campeonato de Karatê Olímpico

Os atletas Ednelson Pereira de Souza, de 17 anos, e Juan Portes Pellicioni, de 15 anos, faixa preta e faixa laranja, respectivamente, se classificaram após a ótima participação da Etapa do Campeonato Estadual de Karatê, realizado em Campo Grande, no mês de abril deste ano, para compor a Delegação Estadual de Mato Grosso do Sul na etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê Olímpico, realizado pela Confederação Brasileira de Karatê.

Neste ano, a competição será em Joinville, no Estado de Santa Catarina, entre os dias 20 a 24 de junho. Caso os atletas se classifiquem nesta etapa em, no mínimo, 3º lugar, passarão, automaticamente, para etapa final, realizada em Contagem, em Minas Gerais, no mês de outubro.

Os jovens treinam com a Professora Bruna Caruzo, que é faixa preta 3º dan, e também atual Diretora Executiva da Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul.

Ela conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e falou sobre o contentamento em ver os atletas representando a região pantaneira em uma competição de visibilidade nacional. "Estou muito feliz com a classificação dos dois atletas, pois, há alguns anos, não conseguíamos que Aquidauana tivesse representação em nível nacional dentro deste esporte. Eles estão treinando muito", pontuou.

Os jovens embarcam nesta terça-feira (19) para Campo Grande, junto à Seleção Estadual de Karatê.