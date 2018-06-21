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Copa do Mundo

França vence Peru e está classificada antecipadamente

A vitória dá tranquilidade ao time comandado por Didier Deschamps

Renan Nucci

Publicado em 21/06/2018 às 16:13

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A França venceu o Peru por 1 a 0 e é mais uma seleção classificada antecipadamente para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A vitória dá tranquilidade ao time comandado por Didier Deschamps que, se ainda não mostrou um futebol empolgante, tem feito seus resultados. Hoje, contra o Peru, soube se defender na hora que precisou.

O Peru, de Guerrero e Cueva, mostrou vontade, garra e valentia. Mas criou poucas chances de tirar o zero do placar e está eliminada sem ter marcado nenhum gol. Em um campeonato de “tiro curto” como é a Copa do Mundo, o pênalti perdido por Cueva na primeira partida contra a Dinamarca, quando o placar ainda estava 0 x 0, pesou.

O jogo

O Peru começou bem a partida, mostrando que queria jogar de igual para igual com a favorita França. Tiveram mais volume de jogo, mas sem chances reais de gol. Depois dos primeiros dez minutos de jogo, porém, os franceses passaram a encontrar o caminho do ataque. Tiveram boas oportunidades aos 11 minutos, com Pogba; aos 13 e aos 15 minutos com Griezmann.

O gol francês veio aos 33 minutos, logo após Lloris salvar lá atrás. Dois minutos após boa defesa do camisa 1 com os pés em um chute de Guerrero, a França foi ao ataque. Giroud bateu para o gol, a bola desviou em Rodríguez e tirou o goleiro da jogada. Assim, foi fácil para Mbappé tocar para as redes e abrir o placar.

Segundo tempo

No início do segundo tempo, Aquino recebeu e, de fora da área, pegou muito bem na bola, que explodiu na trave de Lloris. O Peru voltou a atacar mais e a trocar passes de um lado para o outro, buscando uma brecha na defesa francesa, que não aparecia.

Aos 35 minutos, o VAR – o árbitro de vídeo – entrou em ação, de forma discreta mas importante. Em uma jogada de contra-ataque da França, Aquino fez falta em Fekir, mas o juiz deu cartão amarelo para Flores, que estava próximo do lance. Curiosamente, o atacante peruano ficou contrariado, mas mostrou pouca indignação com a injustiça. Avisado pelos árbitros na central de vídeo, o árbitro de campo, Mohammed Abdulla, anulou o cartão de Flores e deu o cartão a Aquino.

Com pouca criatividade para furar a defesa francesa, os peruanos viram o tempo se esgotar e não conseguiram empatar o jogo. Nos últimos minutos, a França ainda conseguiu reter a bola nos pés, segurando o jogo até o apito final.

Aos atletas peruanos, bem como a sua torcida, restou chorar a eliminação da Copa. Sem chances de se classificar, o time sul-americano ainda enfrentará a Austrália pela última rodada da primeira fase.

Os Franceses, já classificados, enfrentam a Dinamarca, que ainda luta pela vaga.

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