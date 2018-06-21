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Seduc pega Náutico de olho na liderança pelo Sub-17 de Futebol do MS

Na rodada de abertura, os dois times se enfrentaram no Estádio Noroeste, em Aquidauana, e ficaram no empate em 1 a 1

Renan Nucci

Publicado em 21/06/2018 às 16:49

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O Seduc de Anastácio entra em campo no próximo domingo contra o Náutico, em busca da liderança do grupo no Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-17. Atual campeão da competição, a equipe comandada pelo técnico Wellington Aparecido Barbosa Santana, o Branco, está com quatro pontos, na segunda colocação da chave e em busca do pentacampeonato inédito.

Na rodada de abertura, os dois times se enfrentaram no Estádio Noroeste, em Aquidauana, e ficaram no empate em 1 a 1. Na rodada seguinte, o Seduc bateu o Maracaju por 3 a 0, e agora volta a duelar contra o Náutico, desta vez fora, em Sidrolândia. Segundo Branco, a equipe está preparada e vai jogar para vencer. "Eles têm uma equipe muito forte, mas nossa defesa será o ataque, vamos tentar atacá-los o tempo todo", disse.

A competição é organizada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A partida têm início às 15 horas.

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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