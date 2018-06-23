Vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo agita comércio aquidauanense

A vitória da Seleção Brasileira contra a Costa Rica, na manhã da última sexta-feira (22), por 2 a 0, movimentou, novamente, o comércio aquidauanense, que se preparou com diversos artigos esportivos e comemorativos para a disputa da Copa do Mundo na Rússia.

A equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro' foi ao Shopping Barrakech na manhã deste sábado (23) para conversar com vendedores e compradores sobre a expectativa do mercado neste momento da equipe comandada por Tite.

O comerciante Roberto Fernandes, de 56 anos, que trabalha na área há 22 anos, disse que as vendas ainda estão tímidas, visto o receio que a população adquiriu após a derrota para a Seleção Alemã por 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014. "Há quatro anos, como a Copa foi no Brasil, a gente vendeu muito no começo. O Brasil classificou na primeira fase e o pessoal se empolgou, mas a derrota foi um balde de água fria e toda a nossa mercadoria ficou estagnada. Agora, esse ano, já está diferente. Todo brasileiro gosta de futebol e, antes da estreia, teve um movimento intenso, só que, após o empate, o torcedor esfriou e não estava acreditando muito. Acho que, depois da vitória de ontem, as coisas podem melhorar", falou, lembrando que a paixão do torcedor pode fazer a diferença.

O aquidauanense Lucio Quintero Montana, de 46 anos, já estava em busca de artigos referentes à Seleção Brasileira. "Eu vim aqui com os meus filhos pra gente comprar algo para o próximo jogo. Não tenho nada e, pra criança, tudo é festa", disse.

Roberta Martins, de 29 anos, era mais uma que transitava pelo local. "Eu já comprei minha corneta e minha camisa e já deu, porque o dinheiro esse mês está curto e não dá pra ficar gastando com coisas que não dão retorno", sintetizou.

A próxima partida do Brasil é contra a Sérvia, na quarta-feira (27), às 14h (horário de MS).