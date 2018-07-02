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Seduc goleia por 12 a 1 e garante vaga no Campeonato Estadual Sub-17

Jonatan Alex(3x), Alex Índio(3x), Riquelme(2x), Edeílson(2x), João Saad e Heverson marcaram para o colorado pantaneiro

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2018 às 16:33

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Quatro partidas com 26 gols movimentaram neste final de semana a nona rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17,  e ainda definiram dois confrontos da fase quartas de final. No sábado, pelo grupo D, o Seduc passou por cima do Maracaju e garantiu o 1º lugar do grupo. O atual tetracampeão fez 12 a 1 no estádio Noroeste.

Jonatan Alex(3x), Alex Índio(3x), Riquelme(2x), Edeílson(2x), João Saad e Heverson marcaram para o colorado pantaneiro. Everton fez o gol de honra do MAC. O Seduc encerrou a 1ª fase com 10 pontos contra 07 do Náutico. Nas quartas de final, vai encarar o 3º do grupo B enquanto o Náutico vai pegar o Cena em confronto já definido.

Pelo grupo B, O Operário AC venceu o Ivinhema no Saraivão por 3 a 2 e ficou a um empate da classificação. Vitor Andrade(2x) e Alex marcaram para o tigre. Guilherme e Jeconias marcaram para o azulão do vale. 

No outro jogo do grupo, o Cena saiu perdendo por 2 a 0 mas virou em cima da Pontaporanense e venceu por 4 a 2 eliminando o verdão do sul. Gabriel Ramires e Angelo marcaram para a Pontaporanense. Vitor Hugo(2x), Vitor Manoel e Gustavao viraram para o líder e já classificado Cena. O Cena lidera com 19 pontos, Operário tem 16, Ceart 07, Ivinhema quatro e a Pontaporanense ainda não pontuou. Este grupo ainda terá mais três rodadas.  

Já pelo grupo C no domingo(01), o Coxim foi a Costa Rica podendo perder por até dois gols de diferença para avançar após vencer o jogo de ida por 5 a 2 e ficou no empate por 1 a 1 com a cobra do norte. Pedro Lucas abriu o placar para o CAC enquanto Matheus empatou para a cobra do norte. Nas quartas de final, o Coxim vai enfrentar o Conquista que ficou em 2º lugar no grupo A.

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