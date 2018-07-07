Partidas de hoje definem a segunda semifinal da Copa

Após a eliminação de Brasil e Uruguai, a Copa do Mundo continua apenas com times europeus. De um lado, o confronto França x Bélgica já está definido. Hoje (7), serão conhecidos os times que se enfrentarão na outra semifinal. Suecos enfrentam os ingleses, e os donos da casa pegam os croatas para definir quais são as quatro melhores seleções do mundo.

Liderados pelo camisa 10, Forsberg, os suecos mostram um futebol eficiente, que joga no erro do adversário e sabe a hora de atacar. Não aparecem como favoritos ao título, mas têm uma defesa alta e sólida, que pode fazer o time ir mais longe na Copa.

A Inglaterra veio para a Copa com um time jovem e já fez melhor que a geração anterior, que saiu do Mundial de 2014 ainda na fase de grupos. Na última partida, dominaram a Colômbia durante todo o jogo, anulando suas principais armas ofensivas. Mesmo assim, a vitória só veio nos pênaltis. Apesar do susto, a Inglaterra ainda não foi testada ao limite. A Suécia poderá impor esse teste.

Rússia x Croácia – 15h, em Sochi

Os donos da casa estão nas quartas de final após eliminarem a Espanha, até então uma das favoritas ao título. O time do técnico Stanislav Cherchesov chega a essa fase da competição com um futebol de aplicação tática, sobretudo na defesa. Agora, Chechesov não quer olhar para o que o time já fez, e sim para o que ainda pode fazer.

“O jogo contra a Espanha foi uma história muito boa para o nosso país, mas agora precisamos esquecer isso. Não precisamos de nenhuma euforia agora, porque o torneio ainda está acontecendo. Alguns grandes times já deixaram a Copa e, em um jogo eliminatório, não há espaço para erros”, disse o treinador.

A Croácia está entre os oito melhores times da Copa com méritos. Com um meio-campo de qualidade, os centroavantes são bastante acionados e conseguem participar do jogo com eficiência. Será a segunda Copa seguida em que a Croácia enfrentará a seleção anfitriã. Jogadores do time atual estiveram na partida contra o Brasil, na abertura da Copa de 2014.

“Há quatro anos nós experimentamos como é jogar contra o anfitrião da Copa, no Brasil. Nós vamos aproveitar o jogo e a atmosfera, mas também penso no que precisamos fazer para vencer a Rússia”, disse o meia Ivan Rakitic.

Será a terceira vez em copas que a Croácia também enfrenta os donos da casa. A primeira foi em 1998, na Copa da França. A Croácia enfrentou os franceses na semifinal em uma partida histórica para o futebol croata. A seleção perdeu de virada por 2 x 1, oferecendo muita resistência para a equipe que foi campeã daquele mundial.