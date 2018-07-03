Suécia e Suíça estão em campo pelas oitavas de final da Copa

Copa do Mundo 2018
Jogo acontece nesta manhã de terça (3)
O duelo entre Suíça e Suécia é mais um capítulo da Copa do Mundo, que vai definir o penúltimo time nas quartas-de-final. A Suécia se garantiu em primeiro lugar no grupo F, em um grupo com Alemanha, México e Coreia do Sul. Já a Suíça ficou em segundo lugar no grupo E, que também tinha Brasil, Sérvia e Costa Rica.
A Suécia vem a campo com Olsen, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson e Lustig; Svensson, Ekdal, Claesson e Forsberg; Toivonen e Berg.
A Suíça começa a partida com Sommer, Akanji, Djourou, Lang e Rodriguez; Behrami, Xhaka, Zuber, Shaqiri e Dzemaili; Drmic.
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