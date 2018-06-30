Fundesporte leva tema "Copa do Mundo" à Feijoada da Solidariedade neste sábado

Este ano, a temática do evento é Copa do Mundo e toda a arrecadação vai beneficiar o projeto Adote 1 Atleta, de autoria do atual vereador de Aquidauana pelo PEN, Cláudio Alviço.

Uma unidade da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) marcará presença com os brinquedos durante a 7ª Feijoada da Solidariedade, organizada por Viviane Nogueira Orro e pelo Deputado Estadual Felipe Orro, que acontece neste sábado (30) a partir das 12 horas, no Santo Cruz Arena Show, em Aquidauana.

O projeto social

Conforme explicou o parlamentar ao jornal O Pantaneiro, Cláudio é agente penitenciário e, ao longo de sua carreira junto ao sistema prisional, percebeu que a criminalidade estava associada ao ambiente familiar. “Percebíamos que quando pai estava preso, logo vinha o filho, o irmão, etc. Era como se fosse uma herança maldita”, analisou.

Daí surgiu a ideia do projeto Adote 1 Atleta. De acordo com Cláudio, o parlamentar sempre deu aulas de basquete junto às crianças e jovens. “Eu mesmo estudei com bolsa por conta do esporte e percebi que, no projeto, há jovens que também conseguiram esse incentivo através da modalidade. É muito gratificante, pois já formamos instrutores do projeto que também foram participantes um dia. Esse sonho se tornou realidade.”

Jovens de Aquidauana e região que participam do Adote 1 Atleta têm transformado suas vidas e rompido com o passado de crimes dos familiares. O idealizador do projeto destaca que há participantes que já conseguiram 100% de bolsa de estudos em cursos universitários por conta do basquete. “A gente fica feliz de saber que o projeto dá esses frutos”, pontuou Alviço.

Feijoada logo mais – Neste sábado, o evento oferece feijoada e caipirinha à vontade para todos os presentes, que arcaram com o valor de R$ 50,00 pela camiseta de participação na "Seleção Solidária" e já esgotaram todas as camisetas. A renda será revertida ao Adote 1 Atleta.

Serão realizados shows ao vivo da dupla sertaneja Alex & Yvan e o grupo de samba Sampri, premiações e ainda terá um telão que transmitirá a partida do jogo entre Uruguai e Portugal, com início previsto para às 14h (horário de MS). A Uepla estará no local, animando a garotada com os brinquedos, das 8h às 17h.