Técnico aquidauanense eleva basquete feminino brasileiro a novo patamar

O professor de Educação Física Rodrigo César Franco Mussini, aquidauanense "raiz", é mais um dos nomes esportivos que elevam o patamar da cidade, do estado e, principalmente, do Brasil.

Rodrigo Mussini e o amigo Claudio Alviço - dois amigos e um só objetivo

Em entrevista ao jornal "O Pantaneiro", ele foi modesto quanto às suas conquistas, embora treine, hoje, um dos times sul-americanos mais respeitados e competitivos ao redor do mundo. "Eu trabalho com muito amor, muito carinho, muita dedicação e muita pesquisa, em prol do bem, de formar e transformar a vida de jovens através do esporte e desse projeto, que é o Recanto Verde Sol", disse.

Sobre a participação de sua equipe na maior liga mundial de basquete, a NBA (National Basketball Association), que foi fundada em Nova Iorque nos anos 40, o professor demonstrou muito orgulho pela representação das jovens no time, que também abraçaram a causa na competição Jr. NBA League, realizada em São Paulo. "A nossa equipe feminina representou o Denver Nuggets e ficamos em primeiro lugar. Na última partida, jogamos contra o Portland Trail Blazers/Colégio Dante Alighieri, e vencemos por 27 a 24", relembrou.

Realizado pelo segundo ano, o torneio reuniu mais de 600 jovens de 12 a 14 anos (não federados), de 42 escolas particulares, públicas e projetos sociais, o que chamou ainda mais atenção às categorias individuais, onde as meninas do projeto social tiveram somente destaques positivos. "A MVP foi a Kathleen Silva e a aluna Julia Fonseca foi campeã de Assistências. Além disso, em nossa categoria, vencemos o torcedômetro. É uma satisfação enorme estar fazendo parte disso e ver que essas meninas, agora em agosto, irão nos representar em Orlando, na Flórida, em um novo campeonato", esclareceu.

Trajetória

Rodrigo fala com amor sobre seu passado, principalmente sobre sua cidade natal. "Eu nasci aqui em Aquidauana, cresci aqui, passei por algumas outras cidade, por conta do trabalho do meu pai, mas quando voltei, joguei pela EE Cândido Mariano, fui campeão Estadual. Fui para Corumbá, em seguida para São Paulo, onde fiz minha faculdade, onde procurei me especializar e entender a metodologia de formação de um atleta, para que, hoje, eu consiga seguir fazendo esse projeto acontecer", ressaltou.

Agora, o professor quer levar o projeto "Adote 1 Atleta", criado pelo seu amigo pessoal e também aquidauanense Cláudio dos Reis Alviço, em 2010, para São Paulo. Ao perceber que muitos filhos de detentos acabavam entrando para o mundo da criminalidade, o agente penitenciário Cláudio dos Reis Alviço, apaixonado por basquete, passou a usar o esporte para transformar a vida dessas crianças e adolescentes, através desta ação.

Atualmente, ele atende diversos bairros de Aquidauana e região, além de não medir esforços para melhorar a vida dos participantes do projeto que, em sua maioria, fazem parte de uma parcela carente da população.

O objetivo, agora, é somar.