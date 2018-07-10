União assume liderança do Estadual Sub-19, que já foi do Aquidauanense

Cinco jogos movimentaram a 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 e mais uma vez a liderança mudou de mãos. Depois de passar por Sete de Setembro e Aquidauanense, é a vez do União liderar. A rodada terminou com 26 gols e quatro equipes empatadas em pontos na liderança da competição.

No sábado(07), o time do técnico Robson Matos foi a Chapadão do Sul e fez 5 a 0 contra a Serc. Kermann(3x), Gustavo e Tarcisio marcaram os gols do jogo.

Na capital no Jacques da Luz, o Operário mesmo com um homem a menos venceu o Operário AC por 3 a 1. Draikson(2x) e Higor marcaram para o galo. Smitson de pênalti fez o gol do tigre.

No Arthur Marinho em Corumbá, Corumbaense e Aquidauanense empataram o clássico pantaneiro por 1 a 1. Henrique fez o gol do azulão do vale e Gustavo empatou para o carijó da avenida. Já no domingo, muitos gols. No Jacques da Luz a Moreninhas perdeu mais uma. Desta vez, foi superado pelo Sete de Setembro por 4 a 2.

José Rafael(3x) e Kelvin marcaram para o time douradense. Pedro e Vitor contra, marcaram para as Moreninhas. No jogo que fechou a rodada, o Comercial venceu a primeira na competição fazendo 5 a 4 no Costa Rica no Estrelão. Piauí(3x), Tito e Otávio marcaram para o colorado. Leandro(3x) e Eduardo marcaram para a cobra do norte.

União, Sete de Setembro, Operário e Aquidauanense tem 07 pontos. A Serc é quinta colocada com seis pontos, o Comercial é sexto com 03 e o Costa Rica sétimo com dois pontos. Operário AC e Corumbaense tem 1 ponto e a Moreninhas ainda não pontuou.