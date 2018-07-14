Festival de Inverno de Bonito terá passeio ciclístico noturno no dia 28, a partir das 17h30

Aventura
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail rotaaventurabonitoms@gmail.com ou pelo telefone (67) 67 98459 - 7900
O tradicional Festival de Inverno de Bonito, que conta com diversos shows musicais e atrações culturais, também será marcado pelo esporte de aventura. No dia 28, acontece o "VI Night Bike Festival de Inverno - Trilha Cultural - 28km", que consiste em passeio noturno em trilhas da por pontos históricos e culturais importantes do município. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail rotaaventurabonitoms@gmail.com ou pelo telefone (67) 67 98459 - 7900.
Confira a programação divulgada pelos organizadores
17:15 – Sede Rota Aventura
Briefing da atividade, checagem dos equipamentos e fotos.
17:30 – Trilha 01 – Início da Trilha “VI Night Bike Festival de Inverno - Trilha Cultural - 28km”
Início da trilha.
De forma organizada e com escolta do Policia, seguiremos por um trecho na Avenida Pilad de Rebuá até chegarmos na estrada de terra.
Durante o trajeto nas estradas de terra, faremos algumas paradas para fotos.
A parada obrigatória ocorrerá na Capela do Sinhozinho, onde serão contadas historias da região e do personagem histórico o Sinhozinho
21:00 – Chegada estimada na Cidade
O inscrito deverá estar com a bicicleta em devidas condições de manutenção e preparado para enfrentar vários obstáculos durante a trilhas que será realizada. Além de possuir os seguintes itens:
Capacete (obrigatório);
Lanterna fixada no guidão ou capacete (obrigatório);
Pilha/bateria reserva(obrigatório);
Óculos de proteção – lente transparente ou clareadora (obrigatório);
Luva (recomendável);
Fonte de hidratação (caramanhola, hidrabag...etc);
Câmara de ar reserva e kit remendo (obrigatório).
Esportes
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INFORME PUBLICITÁRIO
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