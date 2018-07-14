Festival de Inverno de Bonito terá passeio ciclístico noturno no dia 28, a partir das 17h30

O tradicional Festival de Inverno de Bonito, que conta com diversos shows musicais e atrações culturais, também será marcado pelo esporte de aventura. No dia 28, acontece o "VI Night Bike Festival de Inverno - Trilha Cultural - 28km", que consiste em passeio noturno em trilhas da por pontos históricos e culturais importantes do município. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail rotaaventurabonitoms@gmail.com ou pelo telefone (67) 67 98459 - 7900.

Confira a programação divulgada pelos organizadores

17:15 – Sede Rota Aventura

Briefing da atividade, checagem dos equipamentos e fotos.

17:30 – Trilha 01 – Início da Trilha “VI Night Bike Festival de Inverno - Trilha Cultural - 28km”

Início da trilha.

De forma organizada e com escolta do Policia, seguiremos por um trecho na Avenida Pilad de Rebuá até chegarmos na estrada de terra.

Durante o trajeto nas estradas de terra, faremos algumas paradas para fotos.

A parada obrigatória ocorrerá na Capela do Sinhozinho, onde serão contadas historias da região e do personagem histórico o Sinhozinho

21:00 – Chegada estimada na Cidade

O inscrito deverá estar com a bicicleta em devidas condições de manutenção e preparado para enfrentar vários obstáculos durante a trilhas que será realizada. Além de possuir os seguintes itens:

Capacete (obrigatório);

Lanterna fixada no guidão ou capacete (obrigatório);

Pilha/bateria reserva(obrigatório);

Óculos de proteção – lente transparente ou clareadora (obrigatório);

Luva (recomendável);

Fonte de hidratação (caramanhola, hidrabag...etc);

Câmara de ar reserva e kit remendo (obrigatório).