Conquista francesa faz Europa disparar à frente da América do Sul em títulos

Copa do Mundo 2018
Com o bicampeonato francês conquistado neste domingo (15), a Europa disparou à frente da América do Sul em títulos de Copa do Mundo e já acumula 12 títulos, ante 9 dos americanos.
Historicamente, o duelo sempre foi muito equilibrado. Os primeiros campeões, em 1930, foram uruguaios. Na edição seguinte, a Itália levou.
E os resultados foram semelhantes durante as 17 edições de Copa seguintes. Quando um continente passava passava à frente no número de títulos acumulados, o outro alcançava na edição seguinte.
Em 2010, quando a Espanha conquistou seu título mundial na África do Sul, o placar ficou 10 a 9 para os europeus.
Seguido o padrão histórico, a Copa realizada no Brasil em 2014 teria visto um campeão sul-americano -quem sabe os donos da casa, ou a finalista Argentina. No fim, Alemanha campeã e 11 títulos a 9 para países europeus. Agora, a França consolida o domínio.
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