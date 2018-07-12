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Copa foi ruim para o Brasil, mas nem tanto para quem vendeu camisetas da seleção

Comerciantes de Aquidauana se mostraram satisfeitos com as vendas durante o torneio

Renan Nucci

Publicado em 12/07/2018 às 14:48

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Apesar da eliminação do Brasil diante da Bélgica na Copa do Mundo da Rússia, comerciantes de Aquidauana que investiram na venda de camisetas da seleção estão satisfeitos. Isso porque, desconfiados sobe até onde o time do técnico Tite poderia chegar, eles não exageraram no estoque e conseguiram lucrar até mais do que previam.

Este é o caso de Josemi Souza Santos, dono de uma banca no centro da cidade há oito anos. Segundo ele, já houveram Copas melhores, com o comércio mais aquecido, mas o resultado desta foi satisfatório e poderia ter sido ainda melhor caso o Brasil superasse os Belgas e chegasse, pelo menos à semifinal do torneio. 

"Conforme o time se classificava a venda aumentava. Não sobrou muitas, porque fiz um estoque pequeno e ia comprar mais se o Brasil fosse para a seminal e final. Mas depois de tudo ainda consegui vender 90% do estoque. O que sobrou agora vai ficar guardado e vou esperar a poeira da Copa baixar, para colocar de novo à venda mais adiante", disse.

Beto, por sua vez, conseguiu comercializar 80% do estoque. "Essa foi a Copa em que mais vendi. Mesmo o Brasil ficando nas quartas, não sobrou muita coisa e estou satisfeito. Eu agi pensando nos resultados, e não exagerei muito, porque estava desconfiado e não acreditava que a seleção fosse longe. E deu certo", pontuou.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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