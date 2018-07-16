Copa Integração de Futebol entra em fase decisiva de disputas

Corumbá
Organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), a Copa Integração de Futebol Amador 2018 segue com as disputas em suas regiões. Em algumas sedes, a competição entrou na fase de definição dos finalistas.
Na região do Cravo Vermelho, a Copa Integração teve três partidas. No sábado, 14 de julho, houve empate, pelo placar de 2 a 2, entre 7 de Setembro e Santa Catarina. No domingo, dia 15, os resultados foram Pantanal 1 x 2 Família Moraes e Os Incríveis 0 x 1 Master de Ouro. No bairro Universitário, em jogo único realizado no domingo, 15, o GM Cristo fez 3 a 2 no Meninos de Ouro.
A região do Primavera conheceu, também no dia 15 de julho, o primeiro finalista. Lá o Galáticos se classificou para a Final após empate, por 2 a 2, com o Independente. O outro finalista vai ser definido no domingo, dia 22, após o jogo entre Guanabara e Primavera, marcada para 10 horas.
No assentamento Paiolzinho, a Copa Integração de Futebol Amador 2018 já tem definidos os times que vão disputar o terceiro lugar e o título da competição. Pelo terceiro lugar vão se enfrentar Carmo de La Fronteira FC x Atlético FC. O título será disputado entre Bolívar FC x Taquaral FC.
Feminino
A Copa Integração de Futebol Feminino teve rodada com um jogo apenas, que foi disputado no domingo, dia 15. As Quilombelas venceram o Tradição Futsal por 4 a 3.
Esportes
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