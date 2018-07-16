Sete de Setembro bate Operário e assume a liderança no Sub-19

Três partidas no sábado(14) agitaram a 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19, competição que dá ao campeão, vaga na Copa São Paulo 2019. No jogo que valia a ponta da tabela, o Sete de Setembro venceu o Operário de virada por 2 a 1 no Douradão. Draikson abriu o placar para o galo enquanto Rafinha e Guilherme viraram para o Sete.

Em Chapadão do Sul no estádio da Serc, o time da casa bateu o atual campeão Corumbaense também por 2 a 1. Fernando e Mikhael marcaram para o tricolor enquanto Dener descontou para o carijó. No outro jogo da rodada, o Costa Rica venceu a primeira na competição. Jogando no Laertão, a cobra do norte fez 2 a 1 nas Moreninhas. Valtair marcou os gols do CREC enquanto Adson fez o gol do leão da capital.

Operário AC x Comercial e Aquidauanense x União/ABC tiveram seus jogos desmembrados da rodada. O Sete lidera com 10 pontos seguido da Serc que tem nove. União/ABC, Aquidauanense e Operário tem sete. O Costa Rica chegou aos cinco pontos seguido do Comercial com três, Operário AC e Corumbaense com um. A Moreninhas é lanterna ainda sem pontuar.