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Com dois Irmãos do Buriti, arbitral define confrontos da Copa Assomasul

As partidas serão realizadas nos dias 28, em Ribas do Rio Pardo, e 29, em Nova Andradina

Renan Nucci

Publicado em 19/07/2018 às 16:17

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Arbitral ocorrido na tarde desta quinta-feira (19), no auditório da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, definiu os confrontos entre as 10 equipes classificadas para 4ª fase da Copa Assomasul de futebol.

As partidas serão realizadas nos dias 28, em Ribas do Rio Pardo, e 29, em Nova Andradina.

As 10 equipes classificadas são Sete Quedas, Dois Irmãos do Buriti, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Antônio João, Campo Grande, Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo, Bela Vista e Itaquiraí.

Definidos por meio de sorteio, os confrontos envolverão 5 equipes em cada grupo (1 e 2).

No Grupo 1, ficaram Ribas do Rio Pardo (sede), Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Novo Horizonte do Sul e Sete Quedas.

CONFIRA A TABELA DO GRUPO 1

1º jogo, às 8 horas: Dois Irmãos x Campo Grande

2º jogo, às 9 horas: Sete Quedas x Novo Horizonte

3º jogo, às 10 horas: Ribas do Rio Pardo x Perdedor do Jogo 1

4º jogo, às 14 horas: Vencedor do Jogo 1 (Dois Irmãos ou Campo Grande) x Perdedor do Jogo 2 (Sete Quedas ou Novo Horizonte)

5º jogo, às 15 horas: Vencedor do Jogo 2 (Sete Quedas ou Novo Horizonte) x Ribas do Rio Pardo

No Grupo 2, estão Nova Andradina (sede), Santa Rita do Pardo, Bela Vista, Itaquiraí e Antonio João.

CONFIRA A TABELA DO GRUPO 2

1º jogo, às 8 horas: Antonio João x Itaquiraí

2º jogo, às 9 horas: Santa Rita do Pardo x Bela Vista

3º jogo, às 10 horas: Nova Andradina x Perdedor do Jogo 1 (Antonio João ou Itaquiraí)

4º jogo, às 14 horas: Vencedor do Jogo 1 (Antonio João ou Itaquiraí) x Perdedor do Jogo 2 (Santa Rita do Pardo ou Bela Vista)

5º jogo, às 15 horas: Vencedor do Jogo 2 (Santa Rita do Pardo ou Bela Vista) x Nova Andradina

Pelo regulamento da competição, a maior do futebol  amador do Centro Oeste, sairão classificadas as quatro melhores equipes, duas de cada grupo, para o duelo da semifinal e final, provavelmente no dia 11 de agosto.  

Participaram do arbitral, além dos organizadores, Santo Rossetto e Galdino Vieira, que falam em nome do presidente da Assomasul, Pedro Caravina, e do diretor de Esporte da entidade, prefeito de Taquarussu,  Roberto Nem, os representantes dos 10 municípios classificados e integrantes da comissão de arbitragem.

PREMIAÇÃO

A premiação é a seguinte:  R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro será de R$ 1 mil.

A 15ª Copa Assomasul conta com o apoio do Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção).

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